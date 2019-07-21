Менше половини: опубліковано остаточна явка на виборах в Раду

На позачергових виборах до Верховної Ради дев’ятого скликання 21 липня явка склала 49,84%. Такий показник ЦВК визначила на основі даних їх всіх 199 округів, передає «Інтерфакс-Україна».

Відомості про явку відображаються на табло в Центральній виборчій комісії України.

Зокрема, явка по областях склала: