Менше половини: опубліковано остаточна явка на виборах в Раду

На позачергових виборах до Верховної Ради дев’ятого скликання 21 липня явка склала 49,84%. Такий показник ЦВК визначила на основі даних їх всіх 199 округів, передає «Інтерфакс-Україна».
Відомості про явку відображаються на табло в Центральній виборчій комісії України.
Зокрема, явка по областях склала:
- у Вінницькій області — 51,03%;
- у Волинській — 52,26%;
- у Дніпропетровській — 50,91%;
- в Донецькій — 45,71%;
- в Житомирській — 51,48%;
- у Закарпатській — 41,16%;
- у Запорізькій — 50,82%;
- в Івано-Франківській — 48,04%;
- у Київській — 50,30%;
- у Кіровоградській — 49,40%;
- у Луганській — 49,23%;
- у Львівській — 53,42%;
- у Миколаївській — 47,09%;
- в Одеській — 46,97%;
- у Полтавській — 54,10%;
- у Рівненській — 48,02%;
- у Сумській — 52,24%;
- у Тернопільській — 54,21%;
- в Харківській — 50,43%;
- в Херсонській — 43,93%;
- у Хмельницькій — 53,17%;
- у Черкаській — 51,53%;
- у Чернівецькій — 42,06%;
- у Чернігівській — 54,80%;
- у Києві — 48,97%.
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