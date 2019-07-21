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Менше половини: опубліковано остаточна явка на виборах в Раду

22.07.2019

На позачергових виборах до Верховної Ради дев’ятого скликання 21 липня явка склала 49,84%. Такий показник ЦВК визначила на основі даних їх всіх 199 округів, передає «Інтерфакс-Україна».

Відомості про явку відображаються на табло в Центральній виборчій комісії України.

Зокрема, явка по областях склала:

  • у Вінницькій області — 51,03%;
  • у Волинській — 52,26%;
  • у Дніпропетровській — 50,91%;
  • в Донецькій — 45,71%;
  • в Житомирській — 51,48%;
  • у Закарпатській — 41,16%;
  • у Запорізькій — 50,82%;
  • в Івано-Франківській — 48,04%;
  • у Київській — 50,30%;
  • у Кіровоградській — 49,40%;
  • у Луганській — 49,23%;
  • у Львівській — 53,42%;
  • у Миколаївській — 47,09%;
  • в Одеській — 46,97%;
  • у Полтавській — 54,10%;
  • у Рівненській — 48,02%;
  • у Сумській — 52,24%;
  • у Тернопільській — 54,21%;
  • в Харківській — 50,43%;
  • в Херсонській — 43,93%;
  • у Хмельницькій — 53,17%;
  • у Черкаській — 51,53%;
  • у Чернівецькій — 42,06%;
  • у Чернігівській — 54,80%;
  • у Києві — 48,97%.

 

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