Чернетка коаліційної угоди пишеться – Разумков

Готовий текст коаліційної угоди представлять громаді, коли стане відомо, самостійно партія «Слуга народу» буде формувати більшість у Верховній Раді або разом з іншими політичними силами, повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

Партія «Слуга народу» вже почала підготовку коаліційної угоди. Про це в коментарі виданню «theБабель» 21 липня повідомив голова політсили Дмитро Разумков.

«Чернетка коаліційної угоди пишеться, деякі речі вже підготовлені. Далі ми будемо дивитися, самостійно формувати більшість або з кимось обговорювати», – сказав він.

За словами Разумкова, після цього суспільства можуть показати готовий текст документа.

Він зазначив, що «Слуга народу» готова обговорювати угоду з партіями, які близькі їй по ідеологічних і морально-етичних цінностей.

Разумков припустив, що партія «Голос» може бути партнером «Слуги народу» з коаліції, проте не став коментувати можливість входження в коаліцію «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

«Я не хотів би говорити про конкретику, тому що ви навряд чи зможете мені зараз відповісти, скільки народних депутатів є у політичної сили «Слуга народу» по мажоритарці і за списками, і навряд чи зможете сказати, скільки буде депутатів у Юлії Володимирівни Тимошенко або вже у «Голоси», – додав він.