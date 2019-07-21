«Важкі часи!» У Росії обурені результатами виборів в Україні

Для України після проведення позачергових виборів у Верховну Раду настануть «важкі часи».

Таку думку в Росії висловив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов, передає РИА «Новости».

«Голоси за партію Зеленського різко відрізняються від результатів президентських виборів. Це, по-перше, природно, так як на парламентських виборах більше варіантів для розподілу голосів. А, по-друге, рейтинг Зеленського неминуче буде прагнути до реальною величиною і без проривних рішень неминуче знижуватиметься. Стійкі коаліції навряд чи можливі. Тому для української влади настали важкі часи «, – вважає російський політик.

Морозов вважає, що при високому результаті Зеленського Україна все ж «жорстко розколота». Також він додав, що дані результати виборів говорять про провал «радикальних націоналістичних сил» в Україні.

«Що важливо: провалилися всі радикальні, відверто націоналістичні сили. Їх ресурс стиснувся до результату Порошенко, який сьогодні концентрує в собі радикальні сили та ступінь їхнього реального впливу», – додав Морозов.

Голова міжнародного комітету ради федерації Костянтин Косачов підкреслив, що президент виконав завдання-мінімум, перетворивши парламент країни з опозиційного у відносно лояльний.

«Без всякого сумніву, Зеленському вдалося вирішити завдання-мінімум: переформатувати Верховної ради таким чином, щоб перетворити її з опозиційної хоча б щодо лояльну. Порошенко і іже з ним остаточно відходять в історію. Так само як і найбільш екстремістські політичні сили України», – розповідав росіянин.