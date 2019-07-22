«Європейська солідарність» перемогла на закордонних дільницях у 16 країнах світу

У 36 країнах світу вже підрахували голоси на дострокових парламентських виборах на закордонних дільницях.

Про це інформує ЦВК.

Зазначається, що в тих країнах, де опрацьовані 100% бюлетенів партія «Європейська солідарність» отримала перемогу в 14 країнах: Австралії, Греції, Кувейту, Бельгії, Данії, Швеції, Австрії, Болгарії, Словенії, Хорватії, Туреччині, Чорногорії, Швейцарії та на Кіпрі.

У Південно-Африканській республіці «ЄС» розділив перемогу з партією «Слуга народу», а в Північній Македонії — з «Голосом».