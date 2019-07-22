Садовий вирішив піти з посади голови “Самопомочі”

Лідер “Об’єднання “Самопоміч” Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади голови партії. Відповідну заяву політик зробив, 21 липня, в прямому ефірі телемарафону ТСН на каналі 1+1 під час обговорення попередніх результатів виборів до парламенту.

Садовий назвав неможливим надалі поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера, повідомляє LB.ua.

“Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна вибрати нового керівника”, – заявив політик.

При цьому Андрій Садовий зазначив, що залишиться в “Самопомочі” як член партії. Імені можливого нового лідера політсили він не назвав.