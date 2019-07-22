Стан на 20.00: явка на виборах не перевищила 50%

Підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.

Загальна явка на 197 округах складає 49,83, найвища – у Чернігівській (54,79%) та Тернопільській областях (54,21%)

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на 20.00, тобто на час закриття дільниць.

Загальна явка на 197 округах складає 49,83, найвища – у Чернігівській (54,79%) та Тернопільській областях (54,21%), найнижча – в Закарпатській (41,16%) та Чернівецькій областях (42,06%).

Нагадаємо, що згідно з національним екзит-полом, у Раду проходять п’ять партій: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа – за життя”, “Європейська солідарність”, “Батьківщина” та “Голос”. “Сила і честь” із 4,3% перебуває на межі 5-відсоткового бар’єру.