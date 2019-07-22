“Голос” готовий пропонувати Вакарчука у прем’єри

У партії Святослава Вакарчука “Голос” готові пропонувати лідера політсили на посаду прем’єр-міністри України.

Про це 21 липня заявила глава виборчого штабу Юлія Клименко, пише «Інтерфакс-Україна».

«На прем’єр-міністра готові пропонувати (Вакарчука — ред.), але питання, — хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови», — зазначила Клименко.

Вона додала, що прем’єрство Вакарчука — «не самоціль і не буде умовою входження в коаліцію».

«Оскільки та партія, яка виграє (за даними екзит-полів, найбільшу кількість голосів отримала партія „Слуга народу“ — ред.), має нести повну відповідальність, у тому числі і за прем’єр-міністра», — зазначила Клименко.

Клименко додала, що поки що з партією «Слуга народу» у «Голоси» не було ніяких переговорів.

«Ми не будемо ділити міністерства відповідно до партійних квот. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямками, які у нас є … Ми не будемо наполягати на тому, щоб наша людина очолювала міністерство. Все буде залежати з одного боку від коаліційної угоди, а з іншого боку — ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері», — заявила другий номер в списку «Голосу».

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