Латвія виявила російські військові кораблі біля своїх кордонів

Національні збройні сили Латвії повідомили про двох російських військових кораблях поблизу кордонів країни.

«У латвійській ексклюзивної економічної зони військово-морські сили, 20 липня, ідентифікували буксир «Євген Хорів» класу« Горинь », який тягнув десантний корабель« Мічман Лермонтов »класу« Дюгонь »Збройних сил Росії», – йдеться в повідомленні НВС в Twitter.

За даними Міністерства оборони Латвії, російські військові літаки і кораблі в 2016 році наближалися до кордонів Латвії 209 раз, у 2015 році – понад 270 разів, а в 2014 році – понад 250 разів.

Нагадаємо, раніше патрульні літаки ВПС Латвії ідентифікували над Балтійським морем недалеко від кордонів країни відразу 5 російських літаків. Російська авіація регулярно провокує НАТО в Балтійському регіоні. Минулого тижня винищувачі НАТО двічі піднімалися в повітря, щоб розпізнати і супроводити російські військові літаки.

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