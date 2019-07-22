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Під Дніпром педофіл жорстоко познущався над дитиною

22.07.2019

У Дніпропетровській області педофіл жорстоко познущався над дівчинкою – ґвалтував її всю ніч, знімаючи те, що відбувається, на телефон.

Про інцидент розповів на своїй сторінці в Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

“Не покидьок, а просто стара скотина! Молода 28-річна мешканка Дніпропетровської області перед тим, як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх малолітніх дочок 2006 і 2015 р.н. бабусі і нерідному дідові 1954 р.н. Після того, як мати повернулася з роботи, старша дочка повідомила, що дідусь у ніч на 21.07.2019 вчинив стосовно неї дії сексуального характеру”, – зазначив він.

За словами Аброськіна, чоловік ґвалтував дитину природним і неприродним шляхом. Педофіла затримали, встановлено, що раніше він вже неодноразово був засуджений за зґвалтування.

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