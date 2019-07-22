Вакарчук розповів, що буде з гуртом «Океан Ельзи» після виборів

Закон дозволяє суміщати парламентську та творчу діяльність

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук не збирається покидати гурту «Океан Ельзи» після виборів.

Про це Вакарчук розповів у власному штабі після оприлюднення результатів екзитполів.

«Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів, я людина, яка декларує автентичність. Хіба я можу сказати вам, що мені більше нецікаво займатись музикою. Ви не повірите. Скажете, що я граю. Оскільки грати я не вмію, я скажу, що щиро вважаю, нема чого приховувати – «Океан Ельзи» існуватиме. Слава Богу, закон дозволяє займатись творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатись», – заявив Вакарчук.

: glavcom.ua

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