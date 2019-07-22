«Трупи йдуть в Росію!» В мережі сплив список кураторів терористів «Л/ДНР»

У мережі був опублікований список російських військових, які керують складом з’єднань і військових частин Південного військового округу РФ і курирують матеріально-технічне забезпечення бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів терористичних «Л/ДНР».

Так, відповідні дані оприлюднив блогер «Фашик Донецький». За його словами, громадяни РФ мають знати «героїв» в обличчя.

«В Україні, якщо вірити пропаганді РФ, «громадянська» війна. Правда, це не зовсім так, адже війна в Україні, а трупи йдуть в РФ… Ми вирішили трошки підказати росіянам, хто є спонсором війни в Україні і хто займається бойові дії на території чужої держави. Зараз буде боляче. Дуже», – зазначив він.