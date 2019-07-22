«Слуга народу» вирвалася у лідери в закордонному окрузі, Вакарчук – у трійці

У голосуванні на закордонних дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради України партія п’ятого президента Петра Порошенко «Європейська солідарність» програє політсилі чинного глави держави Володимира Зеленського «Слуга народу».

Про це свідчать дані 95,09% оброблених бюлетенів, які з’явилися на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, партія «Слуга народу» набрала 29,00%, «ЄС» – 28,80% голосів, а закрила трійку політсила Святослава Вакарчука «Голос» – 19,03%.

Інші партії необхідних 5% голосів не набрали. «Опозиційна платформа – За життя» отримала 3,78%, «Партія Шарія» – 4,6%, а ВО «Свобода» – 4,26% голосів.