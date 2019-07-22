«Це скоро закінчиться!» У «Слуги народу» дали гучну обіцянку

У партії «Слуга народу» заявили, що в новій Верховній Раді законопроекти будуть ставитися на голосування, тільки один раз, як це дозволено регламентом.

Про це журналісту OBOZREVATEL сказав глава президентської політсили Дмитро Разумков, зазначивши, що попереднє скликання ВРУ грубо порушував закон.

«Це ніщо інше, як порушення чинного законодавства, так як регламент цього не передбачає. Це може створити велику проблему для українського суспільства і держави, тому що багато закони приймалися з порушенням регламенту і це може призвести до проблем з виконанням цих законів, якщо хтось захоче їх скасувати», – пояснює політик.

У той же час, Разумков стверджує, що новий парламент не буде порушувати регламент.

«А те, що зараз відбувається в Раді, іноді нагадує цирк, іноді дитячий сад, коли спікер 28 раз намагається вмовити народних депутатів зайняти свої місця і 17 разів голосувати виборчий кодекс, ну це неповага до себе, до людей, до закону, до Верховної Ради. Але я сподіваюся, що це вже скоро закінчиться. Ми будемо голосувати так, як передбачено регламентом «, – заявив глава «Слуги народу».