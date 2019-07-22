Депутатів спускаємо з неба на землю: Вакарчук назвав умови для коаліції

Святослав Вакарчук назвав чотири умови, при яких його партія згодна на коаліційну угоду.
Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.
За словами Вакарчука, коаліція повинна формуватися на основі коаліційної угоди.
«Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо у кого які червоні лінії», — заявив він.
Також Вакарчук назвав чіткі критерії, для укладення коаліції:
- Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
- чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;
- економіка без олігархів;
- депутатів спускаємо з неба на землю.
«Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися», — пояснив Вакарчук.