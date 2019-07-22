Депутатів спускаємо з неба на землю: Вакарчук назвав умови для коаліції

Святослав Вакарчук назвав чотири умови, при яких його партія згодна на коаліційну угоду.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За словами Вакарчука, коаліція повинна формуватися на основі коаліційної угоди.

«Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо у кого які червоні лінії», — заявив він.

Також Вакарчук назвав чіткі критерії, для укладення коаліції:

Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;

чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;

економіка без олігархів;

депутатів спускаємо з неба на землю.

«Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися», — пояснив Вакарчук.