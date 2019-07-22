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Депутатів спускаємо з неба на землю: Вакарчук назвав умови для коаліції

22.07.2019

Святослав Вакарчук назвав чотири умови, при яких його партія згодна на коаліційну угоду.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За словами Вакарчука, коаліція повинна формуватися на основі коаліційної угоди.
«Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо у кого які червоні лінії», — заявив він.

Також Вакарчук назвав чіткі критерії, для укладення коаліції:

  • Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
  • чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;
  • економіка без олігархів;
  • депутатів спускаємо з неба на землю.

«Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися», — пояснив Вакарчук.

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