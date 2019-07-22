ВСУ помстилися бойовикам за загиблих побратимів на Донбасі

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) потужно помстилися ворогові за вбитих побратимів на Донбасі – один окупант ліквідовано, двоє поранені.

Про це йдеться на сторінці Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Так, 21 липня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

Відзначається, що противник відкривав вогонь з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

“В результаті підриву на невідомому вибуховий пристрій, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовців загинули і двоє отримали поранення. З початку поточної доби обстрілу позицій Об’єднаних сил не зафіксовано”, – сказано в повідомленні.

У штабі додали, що ВСУ надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.