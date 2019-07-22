У Запоріжжі скандальний нардеп Богуслаєв програє на рідному окрузі весільному фотографу

Весільний фотограф Сергій Штепа обходить на 10% В’ячеслава Богуслаєва.

Мешканці Шевченківського району піднесли неприємний сюрприз багаторічному нардепу, президенту ПАТ «Мотор-Січ» 82-річному В’ячеславу Богуслаєву.

Здавалося, що в 77-му окрузі Запоріжжя (Шевченківський і частину Олександрівського району) результат виборів вирішений наперед. У мережі раз писали, що «Слуга народу» злив округ під Богуслаєва, поставивши там маловідомого в політичних колах висуванця — Сергія Штепу.

Однак, весільний фотограф був іншої думки, і за останні два тижні активізував інформаційну роботу в окрузі, проводячи зустрічі і расклеяв листівки. Вхопитися за «нове молоде обличчя» були готові і виборці району, очевидно втомлені від «дідуся».

У підсумку, за результатами опрацювання майже половини протоколів ДВК Сергій Штепа випереджає В’ячеслава Богуслаєва більш ніж на 10%.