Мати потонула на очах у дитини: подробиці моторошного ПП на українському курорті

На пляжі курортного селища Лазурне (Скадовський район Херсонської області) буквально в трьох метрах від берега потонула молода жінка.

Як повідомляє видання «Херсонці», НП сталася на очах сина загиблої, який сидів на березі. Трагедія сталася близько третьої години дня — відпочиваючі помітили, що жінка довго лежить у воді обличчям вниз. Коли люди підійшли до неї, то виявили, що вона вже мертва. За однією з версій, з-за перепаду температур у купальниці могла зупинитися серце, однак рятувальника, який міг би запідозрити недобре і допомогти людині, на цій ділянці пляжу не було.

«Співробітники поліції встановили, що жінка з дитиною та зі своїм знайомим приїхали з Чернігівської області на машині відпочивати в Лазурне. Зняли житло в селі, і мати з сином пішли на пляж, де і сталася трагедія. Знайомий загиблої відвезе дитину на Чернігівщину до його родичів», — розповів начальник Скадовського відділу Національної поліції Олексій Пєшков.