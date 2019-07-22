Савченко отримала на виборах в Раду лише вісім голосів

Народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Надія Савченко, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області, отримала лише вісім голосів.

Правда, незважаючи на поразку, політик не планує оскаржити результати виборів, повідомляє «Громадське ТБ».

«Вибори були брудні й огидні. Ця територія і так багатостраждальна і чекає від держави підтримки. Коли її не надають, люди починають схилятися на підкуп. Тут були і залякування та підкуп», – стверджує Савченко.

В зазначеному окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов.