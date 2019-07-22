На Одещині тиждень шукають 13-річну дівчинку

Поліція Одеської області тиждень шукає зниклу 13-річну Діану Співак. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області на власній сторінці у Facebook.

15 липня дівчинка пішла до магазину, але додому так і не повернулася.

Вона була одягнена у футболку і шорти; волосся – світлі, коротко стрижене.

Зріст дівчинки – близько 160 сантиметрів, худорлявої статури.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, інформувати їх про це.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині після п’яти днів пошуків знайшли мертвою 11-річну Дашу Лук’яненко. Підозрюваного у вбивстві дівчинки вже затримали – ним виявився 22-річний місцевий житель. Чоловік вже зізнався у скоєному. Зі слів підозрюваного, він спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Після вбивства він кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

Як повідомлялося, 11-річна Даша Лук’яненко вдень 13 червня пішла на танці, і відтоді її місцезнаходження було невідомо. Правоохоронці проводили спецоперацію з її пошуку, в ньому брали участь поліцейські п’яти найближчих до Іванівки районних відділень поліції, 100 військовослужбовців Нацгвардії України, десятки співробітників ДСНС і понад сотня волонтерів.