На Черкащині від укусу бджоли помер чоловік

У Черкаській області в селі Чаплинка від укусу бджоли помер 39-річний чоловік.

Він пішов хазяйнувати на своєму городі й там його вкусила комаха, пишуть “Вісті Черкащини“.

«Чоловік мав сильну реакцію на укуси бджіл, — розповіла сільський голова Чаплинки Валентина Виноградова. — Після того, як вони його кусали, він починав задихатися. Але завжди поруч була дружина, яка надавала їй першу допомогу. Цього разу вона поїхала в Черкаси у справах».

Терапевт Лисянської ЦРЛ Володимир Савченко каже, що в такому випадку повинен бути лікар, який би дав препарат від анафілактичного шоку.

«У людини дуже сильно розпухає горло і язик, різко падає тиск. Вона може померти за кілька хвилин. Були випадки, що смерть наставала вже через 40 секунд», — пояснив він.

Зазначимо, що й укус оси може бути небезпечним для здоров’я, якщо у вас алергія на ос, точніше — на осину отруту.

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