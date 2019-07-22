У Львівській області виявили амфору Трипільської культури

На горі Жупан біля міста Винники Львівської області знайдено амфора Трипільської культури, вік якої оцінюється в п’ять тисяч років. Про це на своїй сторінці на Facebook заявив міський голова Винників Володимир Квурт.
Він зазначає, що збереглися тільки фрагменти амфори, але вони в хорошому стані, і дослідники зможуть її відновити. На фрагментах судини можна помітити орнаменти, які були притаманні лише Трипільської культури.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Він зазначає, що збереглися тільки фрагменти амфори, але вони в хорошому стані і дослідники зможуть її відновити. На фрагментах судини можна помітити орнаменти, які були притаманні лише Трипільської культури.
За словами дослідників, знахідка підтверджує, що Трипільська культура поширювалась і на територію Львівської області. Крім того, археологи виявили також наконечник стріли і стелу, яка, швидше за все, призначалася для проведення релігійних ритуалів.
За матеріалами ZN.UA
Читайте також:
В Україні знайшли посуд трипільців, що пролежала під землею 5 тис. років
Археологи виявили біблійний місто Ціклаґ
Археологи виявили в Єгипті текст найдавнішої пісні про кохання