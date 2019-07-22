У Львівській області виявили амфору Трипільської культури

На горі Жупан біля міста Винники Львівської області знайдено амфора Трипільської культури, вік якої оцінюється в п’ять тисяч років. Про це на своїй сторінці на Facebook заявив міський голова Винників Володимир Квурт.

Він зазначає, що збереглися тільки фрагменти амфори, але вони в хорошому стані, і дослідники зможуть її відновити. На фрагментах судини можна помітити орнаменти, які були притаманні лише Трипільської культури.

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Він зазначає, що збереглися тільки фрагменти амфори, але вони в хорошому стані і дослідники зможуть її відновити. На фрагментах судини можна помітити орнаменти, які були притаманні лише Трипільської культури.

За словами дослідників, знахідка підтверджує, що Трипільська культура поширювалась і на територію Львівської області. Крім того, археологи виявили також наконечник стріли і стелу, яка, швидше за все, призначалася для проведення релігійних ритуалів.

За матеріалами ZN.UA

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