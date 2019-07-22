Електронне рейдерство Кравцова і його друга Кравця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) задовольнив скаргу ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (УНІТ) і зобов’язав філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Укрзалізниці (ГІОЦ УЗ) скасувати рішення про визнання компанії «Витес» переможцем тендеру на технічну підтримку сайту booking.uz.gov.ua.

Про це свідчить рішення АМКУ.

Антимонопольний комітет встановив в діях ГІОЦ УЗ порушення законодавства «Про публічні закупівлі», оскільки у «ВИТЕС» немає документів, що підтверджують можливості компанії здійснювати технічну підтримку сайту booking.uz.gov.іа, через який продається близько 60% усіх залізничних квитків. ГІОЦ УЗ повинен був відхилити тендерну пропозицію «ВИТЕС» та розглянути пропозиції інших учасників. Але, закривши очі на очевидні порушення, тендерний комітет визнав переможцем саме «ВИТЕС».

Тендерний комітет ГІОЦ очолює Юрій Сабыдыр — відданий ставленик власника «ВИТЕС» Сергія Кравця.

Також відомо, що тендер на дискримінаційних умовах на послуги платіжного шлюзу (технічне підключення банків до сайту booking.uz.gov.іа для забезпечення оплат в інтернеті) виграла інша компанія того ж Сергія Кравця – «Фетпейментс». Але даний тендер з-за дискримінаційних умов, прописаних Сабадыром і директором ГІОЦ – Войтко, припинений за рішенням окружного адміністративного суду міста Києва.

Обидві вищеописані закупівлі є складовими частинами махінації, спрямованої на запуск копії системи «Електронний квиток», яку Укрзалізниця купила за переговорної процедурою без тендеру у тієї ж компанії «ВИТЕС».

Як повідомляють ЗМІ за даними фактами НАБУ відкрито кримінальну справу проти співробітників Укрзалізниці та ВИТЕС, які у змові роблять корупційні дії по укладанню договорів з підконтрольними компаніями з метою передати систему продажу квитків УЗ під контроль групи пов’язаних осіб: Євген Кравцов — Сергій Кравець. Робиться це руками їх ставлеників: головою тендерного комітету ГІОЦ — Юрій Сабадыр і директором ГІОЦ — Олександр Войтко.

Вся комбінація організована під прикриттям голови правління УЗ – Євгенія Кравцова, який є давнім другом і партнером вищезгаданого Сергія Кравця, та директора департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ – Назарука, про корупційну діяльність, люстрації і пред’явленні підозри якому за кришування і відмивання грошей бурштинової мафії написано тут.

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