Компанії Коломойського не змогли розірвати договори з НБУ

Верховний Суд не дозволив компаніям, підконтрольним Ігорю Коломойському, уникнути відповідальності перед Національним банком.

Про це повідомили в НБУ.

«Велика Палата Верховного Суду 2 липня підтвердила позицію Національного банку про те, що входження держави в капітал Приватбанку не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями. Мова йде про процес по справі № 910/15484/17, в якому Національний банк є відповідачем, а ПриватБанк — третьою особою», — йдеться в повідомленні НБУ.

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольної Ігорю Коломойському ПРАТ «Ерлан» (ТМ «Біола»), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору і таким чином намагався уникнути виконання зобов’язань по ньому.

Згідно з цим договором, «Ерлан» надала Національному банку майно вартістю 3 млрд грн в якості забезпечення за кредитом рефінансування, який взяв ПриватБанк до націоналізації. Позивач вважав, що в результаті входження держави в капітал Приватбанку відбулася істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) і боржник (ПриватБанк) об’єдналися в одній особі.

«Верховний Суд погодився з правовою позицією Національного банку і таким чином сформував судову практику по цій категорії справ. Зараз майнові поручителі за кредитами рефінансування Приватбанку в судах намагаються розірвати іпотечні договори, посилаючись на істотну зміну обставин. Сумарно суди першої та апеляційної інстанцій вже взяли більше 50 судових рішень на користь Національного банку, що вступили в законну силу. Однак рішення Великої Палати Верховного Суду від 2 липня є першим у цій категорії справ, прийнятих на користь Нацбанку судом вищої інстанції, яка не підлягає оскарженню», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку україни Віктор Григорчук.

Національний банк виділив основні аргументи по цій справі:

1. Зміна власників Приватбанку не призвела до зміни обсягу прав та обов’язків сторін за іпотечним договором. Тому це не може бути підставою для висновку про суттєвості зміни обставин у правовідносинах між кредитором (Національним банком) і майновим поручителем («Ерлан»).

2. На час укладення договору іпотеки була законодавчо закріплена можливість зміни акціонера банку. Чинне на той момент законодавство не передбачало заборони продажу акцій банку, в тому числі викупу 100% акцій банку однією особою, в тому числі державою. Таким чином, при укладенні спірного договору у сторін не було об’єктивних підстав виходити саме з того, що зміна складу акціонерів або неплатоспроможність банку в будь-якому випадку не настане.

3. Не є істотною зміною обставин також порушення ПриватБанком зобов’язань за кредитним договором. Адже саме для забезпечення цих зобов’язань і полягав іпотечний договір.

До того ж, Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що підстави для висновку про довільне втручання держави в мирне володіння «Ерлан» своїм майном відсутні, оскільки ПРАТ добровільно і за власною ініціативою обмежив своє право власності на предмет іпотеки в установлений законодавством спосіб і прийняло на себе, в тому числі, ризик настання відповідних несприятливих для себе наслідків у разі невиконання боржником основного зобов’язання. Саме з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитом на законодавчому рівні закріплений інститут забезпечення.

Суд отклотил доводи «Ерлан» про порушення Національним банком статті 73 закону україни «Про Національний банк України», який нібито відмовився від прийняття виконання ПриватБанком взятих на себе зобов’язань за кредитним договором від третьої особи, а також не вчинив дій щодо списання з банку заборгованості після його націоналізації.