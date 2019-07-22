Маск готує висадку на Місяць: бізнесмен поділився амбітним планом

Генеральний директор компанії SpaceX, яка вивела на орбіту 24 супутника за раз, Ілон Маск планує, що його команда може висадити космічний корабель з місією та екіпажем на Місяць на початку 2021 року. Про це Маск розповів в інтерв’ю Time.

«Це звучить досить дивно, але я думаю, що ми можемо приземлитися на Місяць менш ніж через два роки. Корабель без людей точно може приземлитися на Місяці через два роки», — сказав Мак.

Для польоту на Місяць і, можливо, за її межі, SpaceX будує багаторазову систему Super Heavy та Starship, яка має стати найпотужнішою з коли-небудь створених.

При цьому Маск також додав, що планує побудувати місячну базу для різних досліджень за типом тих, що працюють у Антарктиді.

«Ми дійсно хочемо мати транспортний засіб, здатний посилати на Місяць або Марс стільки корисних вантажів, скільки достатньо для повної бази на Місяці. Постійно зайнята місячна база була б неймовірною», – вважає Маск.