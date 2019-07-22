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«Бог забороняє»: Вакарчук уточнив, чи продовжить він співати після обрання нардепом

22.07.2019

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчукзаявил, що закон дозволяє народним депутатам займатися творческою діяльністю.

Про це він сказав на брифінгу, передає Кореспондент.

Так, Вакарчук запевнив, що продовжить співати у складі музичного гурту «Океан Ельзи».

«Хіба ви можете повірити, що я буду щирий, якщо скажу, що мені більше не цікаво займатися музикою? Не повірите. І тому мені немає чого приховувати. «Океан Ельзи» продовжить існувати. Слава Богу, закон дозволяє займатися творчим видом діяльності, а Бог забороняє мені нею не займатися», — сказав він.

Також лідер партії «Голос» заявив, що члени політсили готові зайняти будь-які посади в уряді. Вакарчук підкреслив, що вони готові приступити до переговорів з іншими ідейно близькими партіями одразу після остаточних результатів парламентських виборів.

«Зараз ще передчасно говорити про якихось конкретних конфігураціях. Потрібно дочекатися остаточних результатів і все предметно обговорити», — підсумував він.

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