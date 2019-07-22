Тисячі людей з квітами і прапорами: в Хмельницькому попрощалися із загиблим снайпером ЗСУ

У неділю, 21 липня, в Хмельницькому прощалися із загиблим на Донбасі снайпером ЗСУ Богданом Бігусом.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, військовослужбовець 8 полку спеціального призначення ССО Збройних Сил України, старший солдат Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання.

“Першими в останній шлях українського Героя провели військовослужбовці полку, попрощалися з ним в клубі військової частини, а потім, утворивши живий коридор по діагоналі стройового плацу, схиливши голови сумували разом з рідними і близькими свого бойового побратима”, – йдеться в повідомленні.

Прощання відбулося на головній площі Хмельницького – площі Незалежності. Віддати останню шану в пам’ять про Захисника України прийшли тисячі жителів міста, військовослужбовці різних силових структур і відомств, ветерани військ спецпризначення з Вінницької, Тернопільської, Житомирської, Київської областей та Буковини.

Старшого солдата Богдана Бігуса поховали на Алеї Героїв міського кладовища. У героя-захисника України залишилися мати, дружина і двоє маленьких дітей.