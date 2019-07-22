Тина Кароль решилась на раскованную фотосессию

Соблазнительные кадры певицы.

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в смелом и даже дерзком образе.

Так, в этот раз Тина осмелилась на раскованную фотосессию и поразила видом в коротких шортах и такого же цвета белом топе с рукавами. При этом не забыла певица также соблазнительно выгнуться и оголить немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль является сторонницей пикантных и вызывающих фотосессий.

Артистка не подписала свою фотографию, оставила лишь несколько именных хэштегов и отметила страничку стилистов. Поклонники не остались равнодушны и засыпают комплиментами новую фотографию Тины Кароль, а также ее соблазнительный чувственный образ. Фанаты просто-таки в восторге от фотографий певицы и ее чувственности и нежности, без намека на вульгарность.

«Женщина что вы творите», «Ааааа, ходячая эстетика💔», «Зачем так гараче?🔥», «Любимая…❤️», «Девочка-война🙏🔥», «Very hot🔥», «Тина , у тебя фигура огонь 🔥🔥🔥🔥🔥! Желаю каждой девушке такую же фигуру , как у тебя !!!», «Навсегда лучшая ❤️», «Сьогодні Одеса чекає на зустріч🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉з вами 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺», «Это просто🔥,» «Тин,ты там меня увидела в далека?😂😻Огооонь😻🔥», – пишут пользователи.