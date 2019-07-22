По Києву і області оголосили штормове попередження

У Києві та Київській області найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“У найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)”, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у найближчі три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, лише сьогодні у східних та південних областях.

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