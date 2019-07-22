Гриценко, Ляшко, Садовому – настав час іти, наступна на вихід Юлія Володимирівна, – журналіст

Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Андрій Садовий після цих виборів – йдуть на політичне звалище. Тепер з цими, коли-то креативними і яскравими політика стає все ясно. Вони програли в конкурентній боротьбі.

Про це у своєму блозі пише популярний блогер і журналіст Дмитро Вовнянко.

Він зазначає, електорат голосує за популістів, тепер в тренді не політики-самодури, а професійні артисти з «Слуги народу» і «Голоси». У Юлії Володимирівни справи не краще – вона доїдає свій ядерний електорат, який зміцнювала всі 20 років свого перебування в українській політиці. Тепер час невблаганно закінчується. Очевидно – його все менше.

За словами Вовнянко, старим політикам настав час йти і це зовсім не дивно, тому що рано чи пізно популістів старих повинен замінити монопольний популіст – комік-профі, замість аматорів та любителів з косою і вилами.