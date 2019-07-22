У Кривому Розі закидали камінням синагогу

У Кривому Розі поліцейські затримали місцевого жителя, який пошкодив приміщення синагоги та залишив записки з погрозами на адресу віруючих. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає прес-служба Нацполіції.

Повідомлення про те, що на вулиці Пушкіна у місті Кривий Ріг невідомий чоловік кинув каміння у будівлю синагоги та розбив скло у вхідних дверях, поліція отримала вранці 21 липня, зазначили при цьому у прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.

На місці події поліцейські встановили порушника – ним виявився 33-річний раніше не судимий місцевий житель. Також з’ясувалося, що чоловік має психічне захворювання та перебуває на обліку в лікарні, додали у поліції.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.