У Херсоні шахраї-цілителі “зняли порчу” за 100 тис. грн

У Херсоні через шахраїв-цілителів літня жінка втратила 100 тисяч гривень. Зловмисники нібито провели обряд “знаття порчі” з сина жінки, забравши у неї гроші. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в області.

Так, потерпіла сиділа на лавці біля під’їзду, коли до неї підійшли невідомий чоловік та молода дівчина. Вони розповіли пенсіонерці, що їм ніде жити. Жінка запропонувала їм переночувати у неї вдома за невелику суму грошей.

У квартирі жінка розповіла незнайомцям, що її син дуже хворіє. Гостя, скориставшись можливістю, повідомила господарці, що володіє даром зцілювати людей.

Дівчина сказала пенсіонерці, що на її родину наведена порча, і що потрібно провести ритуал очищення всіх грошей, які є у помешканні. Жінка винесла зі схованки 100 тисяч гривень, які передала шахрайці. Дівчина загорнула їх у скатертину, поводила руками та лишила згорток на столі. Потім повідомила, що також потрібно провести один ритуал на вулиці, але згорток з грошима повинен полежати кілька годин на столі. Чоловік з дівчиною вийшли на вулицю, а жінка лишилася чекати їх на кухні.

Гості кілька годин не поверталися, після чого жінка вирішила перевірити згорток з грошима. Розгорнувши скатертину, пенсіонерка грошей не знайшла, натомість побачила там лише кухонний рушник.

За цим фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.