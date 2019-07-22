«Герой України» Савченко отримала всього вісім голосів на виборах в ВР

Надія Савченко, колишній депутат, яка хотіла підірвати Верховну Раду, не повернеться під купол українського парламенту.

Такий висновок можна зробити з результатів попереднього підрахунку голосів.

Всього вісім людей віддали голос за Надію Савченко на виборах до парламенту

Примітно, що її сестра Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Її результат – 3,95% (538 голосів “за”), йдеться в “УП”.

В цьому окрузі переміг уродженець Дагестану, висуванець “Опозиційного блоку” генеральний директор, ПрАТ “Авдіївський коксохімічний завод” Муса Магомедов.

На виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині перемагає безпартійний пенсіонер, самовисуванець Олександр Ковальов.

Про це свідчать дані ЦВК, яка опрацювала 100% протоколів за цим округом.

Ковальов набрав 33,03% (це 220 голосів виборців). Його найближчий конкурент, самовисуванець, керівник Військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Весьолкін отримав 18,61%.

Нагадуємо, що петиція про позбавлення Савченко звання «Герой України» набрала вже понад 14 тис. Голосів з 25 000 необхідних для розгляду президентом.