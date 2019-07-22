Зеленський може завершити війну? Пушилин виступив із заявою

Глава «ДНР» Денис Пушилин припустив, що президент України Володимир Зеленський може завершити війну на Донбасі.

«Є у Зеленського можливості припинити обстріли, перервати гостру фазу конфлікту? Такі можливості у нього є… Необхідна політична воля, приборкати радикалів як на лінії зіткнення, так і в тилу. Як ми бачимо, з останнім у Зеленського є певні складнощі», — сказав він в інтерв’ю ФАН.

При цьому Пушилин додав, що на лінії зіткнення тривають обстріли, як і раніше руйнуються інфраструктура, житлові будинки.

«Говорити про те, що ситуація в якомусь плані має позитивний прогрес, не доводиться», — додав він.