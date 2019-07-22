Цимбалюк: у Росії почалася нова кампанія по «мочилова» президента України

Тепер в Україні виконавча влада повинна працювати виключно за вказівкою Володимира Зеленського. Така у нас нова реальність.

Про це у своєму відеоблозі зазначив журналіст і блогер Роман Цимбалюк.

За його словами, за весь час незалежності України ми ще не мали випадків, коли у Верховній Раді було сформовано монобольшінство. При цьому не варто забувати про те, хто у нас взяв «срібло» на цих виборах. Фактично другу за кількістю депутатів фракцію у Раді матиме кандидат Путіна – Віктор Медведчук. 21 липня по російським телеканал показували виключно Медведчука, показували сюжети про його зустрічі з Путіним.

Роман Цимбалюк наголосив, як тільки стали відомі результати екзит-полів в Україні, на російських телеканалах почалася нова кампанія по «мочилова» президента України. «Володимиру Олександровичу хочеться сказати – ласкаво просимо в клуб президентів України, яких Москва буде «мочити», — зазначив журналіст. Він зазначає, російським пропагандистам можна брати старі сюжети і просто міняти прізвище Порошенка на Зеленський, а далі, як зазвичай, «карателі», «радикали», «хунта».