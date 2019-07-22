За попередніми підрахунками Слуга народу бере майже 250 місць у парламенті

Центральна виборча комісія опрацювала 46,22% електронних протоколів окружних виборчий комісій по багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради. 250 місць бере партія Слуга народу.

Про це свідчать дані ЦВК.

За результатами підрахунку голосів, партія «Слуга народу» набрала — 42,35%, «Опозиційна платформа — За життя» — 12,80%, «Європейська солідарність» — 8,70%, «Батьківщина» — 8,05%, «Голос» — 6,43%.

За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр єр у 5% долають п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — за Життя», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».