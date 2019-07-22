У Китаї представили нову технологію редагування генів

В останні роки CRISPR/Cas9 і інші технології редагування геномів вищих організмів справили великий вплив на розвиток біомедицини та інших галузей науки.

Зокрема, CRISPR/Cas9 базується на імунній системі бактерій. В основі цієї молекулярної системи — особливі ділянки бактеріальної ДНК, короткі палиндромные кластерні повтори (CRISPR), а також бактеріальний білок під назвою Cas9.

З допомогою CRISPR/Cas9 можна виправити неправильні послідовності геномів і таким чином вилікувати спадкові захворювання людини. Але, тим не менш, як повідомив старший науковий співробітник Інституту наук про життя ПУ Вей Вэньшэн, з-за цілого ряду недоліків технологія CRISPR/Cas9 поки не застосовується у клінічному лікуванні захворювань і потребує вдосконалення.

Більш точна технологія

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Технологія CRISPR/Cas9 вважається недостатньо точною. Через неточного редагування можливе збільшення ризику імунологічного пошкодження. Суть проблеми, на думку Вэньшэня, полягає в тому, що створення системи залежить від чужорідного білка.

Рибонуклеїнових кислоти (РНК) — біополімери, в нуклеотидної послідовності яких може бути записана генетична інформація. Наукова група під керівництвом Вей Вэньшэна виявила, що для редагування неправильних генів досить ввести спеціально створений РНК-гід і при цьому не потрібно участь чужорідного білка.

Нова технологія отримала назву LEAPER (leveraging endogenous ADAR for programmable editing of RNA).

Такі переваги технології LEAPER, як ефективність і точність, вже перевірені в експериментах. За її допомогою дослідники успішно виправили дефектні клітини у пацієнтів з синдромом Гурлер.

За матеріалами Новий Час

Читайте також:

Китай підтвердив існування дітей з відредагованими генами

У Британії допустили генетичну модифікацію дітей

На МКС провели редагування геному