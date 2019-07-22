У центрі Києва кавказці напали на співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка

У понеділок, 22 липня, на літньому майданчику ресторану по вулиці Велика Васильківська сталася бійка між двома відвідувачами закладу і співробітником закладу харчування. Іноземці кавказької зовнішності, які сиділи в ресторані, напали на літнього чоловіка, який проходив повз. Працівник закладу заступився за перехожого.

Інцидент стався близько 8:40. Про це повідомляє Інформатор

Як повідомили очевидці, двоє іноземців кавказької зовнішності сиділи на літньому майданчику ресторану. Чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння і вели себе агресивно. Побачивши, як повз літнього майданчика проходить літній чоловік, вони накинулися на нього і спробували побити. В інцидент втрутився співробітник ресторану, який бачив, що відбувається і встав між нападниками і перехожим. Це розлютило іноземців і вони почали бити працівника закладу.

В результаті бійки у хлопця, який працює в ресторані, сильно розбите обличчя: гематома під оком і серйозне розсічення на губі. На щастя, нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції. Деталі події встановить слідство.