ЦВК опрацювала майже 60% протоколів

Центральна виборча комісія станом на 13:00 22 липня опрацювала 59.77% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради. Про це говорять дані ІАС “Вибори Народних депутатів України”.

Згідно з інформацією, партія “Слуга Народу” набирає 42.50%;

“Опозиційна Платформа — За життя” — 12.97%;

“Європейська Солідарність” — 8.57%;

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” — 8,01%;

“Голос” — 6.34%.

Інші партії не долають 5-відсотковий бар’єр.