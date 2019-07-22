Карл Волох прокоментував результати виборів до ВР

«Головним питанням цих виборів (не залежно від гасел) було – здаватися чи не здаватися Росії. І українці обрали те, що обрали», – прокоментував результати виборів до ВР політичний експерт і блогер Карл Волох. Він також висловлює думку про те, чому може не відбутися повернення України до колоніального статусу – якщо умови Путіна будуть принизливішими, ніж здатний прийняти Зеленський без ризику громадянського повстання всередині країни. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політексперта у соціальній мережі фейсбук.

Карл Волох пише про те, що корупційний і заплямований в минулому, але відносно проукраїнський (на сьогодні) ахметівський Опоблок пролітає повз Раду.

«…а не менш злодійська, але відверто прокремлівська медведчуківська ЗаЖопа створює другу за величиною фракцію. Це я вам не заради каталогування сортів лайна кажу, а на підтвердження своєї тези, що головним питанням цих виборів (не залежно від гасел) було – здаватися чи не здаватися Росії. І українці обрали те, що обрали», – висловлює свою думку Карл Волох.

Він також прогнозує, можливість повернення України до колоніального статусі. Про це він пише так: «Єдина причина, чому тепер повернення до колоніального статусу може не відбутися – що умови Путіна будуть навіть принизливішими, ніж здатний прийняти Зеленський без ризику громадянського повстання всередині країни».

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Нагадаємо, що політтехнолог Тарас Березовець вчора ввечері прокоментував результати виборів таким чином: «Головний підсумок виборів – Україна повертається в ситуацію до 1991 року. Ласкаво просимо в УРСР-лайт».

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