На Київщині почали будувати давно обіцяний надземний перехід

Новий міст дозволить забезпечити безпечний та комфортний перехід через дорогу дорогу державного значення Н-01 з високою інтенсивністю руху автомобільного транспорту – понад 12 000 автомобілів на добу.

Дорога Н-01 у цьому місці розділяє житлові масиви та промислову зону м. Обухів. Тут щоденно переходить понад 2 000 пішоходів, що прямують з місця проживання до численних підприємств, зокрема, Київського картонно-паперового комбінату.

Тож завдяки новозбудованому переходу буде ліквідовано аварійну небезпечну ділянку, підвищено безпеку руху пішоходів, зменшено кількість дорожньо-транспортних пригод, а також запроваджено ефективну систему управління безпекою дорожнього руху.

Довжина нового мосту становитиме 150 м, ширина – 3 м.

Тривалість будівництва – 8,5 місяців.

При проектуванні пішохідного переходу враховано характер навколишньої забудови, її архітектурно-містобудівні особливості, рельєф місцевості, умови організації та безпеки руху транспорту і пішоходів.

Цей перехід є переходом пандусного типу – в тому числі, для забезпечення можливості комфортного пересування осіб з обмеженими можливостями, людей похилого віку, людей з маленькими дітьми.

У конфігурації і об’ємно-планувальних рішеннях пішохідного переходу враховано напрямки руху основних пішохідних потоків та інтенсивність пішохідного руху за напрямками.

: budport.com.ua

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