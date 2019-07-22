Медики назвали продукт, що запобігає інсульту

Експерти виявили, що у людей, які хоч іноді вживають оливкову олію набагато нижчий ризик розвитку інсульту, ніж у тих хто не вживав олію жодного разу.

Результати дослідження проведеного французькими вченими показали, що періодичне вживання оливкової олії на третину знижує ризик розвитку інсульту у літніх людей. Причиною тому незвичайні властивості продукту, після попадання в організм людини олія прочищає закупорені артерії.

Вчені вивчили дані 7625 осіб вік яких склав близько 65 років і відстежили зміни в їх організмі за останні роки. З’ясувалося, що люди, які в приготуванні їжі використовували оливкову олію на 41% рідше страждають від інсультів.

Крім того експерти в один голос заявляють, що ризик інсультів у тих хто хоч кілька разів вживав олію, значно менше ніж у тих хто взагалі не додавав її в їжу.

На думку вчених оливкова олія дуже позитивно впливає на організм, її можна навіть сміливо назвати панацеєю від багатьох захворювань. Вона запобігає розвитку діабету, підвищення холестерину і ожиріння. Не менш важливо й не перестаратися з вживанням оливкової олії, так як і будь-яка рослинна олія, дуже калорійна – 884 калорії на сто грамів продукту.

Часто спортсмени додають в свій раціон оливкову олію і не дарма ж за допомогою цього продукту можна легко відновити сили після важкого тренування в спортзалі.

: wworld.com.ua

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