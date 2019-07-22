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Під стінами ЦВК зібралися пенсіонери: що відбувається

22.07.2019

Під стінами ЦВК за воротами зібрався натовп людей на акцію «Захистимо православну церкву».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це передає кореспондент ГолосUA.

Люди стоять з плакатами. Серед них переважають люди пенсійного віку. Акціонери неохоче пояснюють, чому прийшли під ЦВК.

У натовпі люди кажуть, що вони навіть не знають, на яку акцію їх звати — людям заплатили по 100 гривень за 2 години. Багатьом абсолютно все одно, що захищати на таких мітингах: пенсіонери збираються, спілкуються про життя і розходяться. За словами причетних до акції, їх зазвичай обдзвонює одна і та ж дівчина, яка організовує мітинги.

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