Безприкладна тупість вчорашніх м’ятих «героїв» — Подоляк

Шок і реванш? Не зовсім. Швидше, безприкладна тупість вчорашніх м’ятих «героїв». Для них — так. Все, що відбувається — феєричний нежданчик.

Адже їм серйозно здавалося, що вони забігли назавжди. Що вони будуть кричати, ображати, красти, а країна буде терпіти. І волого плескати їм. У далекому 2014-му році в результаті неймовірної жертовності суспільства ці дивні хлопці стали владою.

Натягнули на себе камуфляжі, оперативно надули власну зарозумілість, распушили півнячі пера. Вони не сумнівалися, що президентами, міністрами, депутатами будуть вічно, тому що тепер монопольно контролюють правила. Швидко перебудували всі вертикалі, натикали туди своїх бездарних помічників і… почали хижо мародерить. І плювати вони хотіли на країну, реформи, майбутнє. «Ми — тут і ми — жерем!».

Через рік виявилося, що вони зовсім не про ефективне управління. Вони взагалі не знають, що таке конкурентне управління. Вони — це про гімни при безодні і, вибачте, ссанье мимо унітазу. І про нахабство. І про Косюка з великою хотілкою. І про Свинарчука з жлобской зграєю оборонворов. Про багато чого, але тільки не про сучасне gov-управління.

Через два роки вже було все гранично ясно. Крики про «сепаратистів». Торгівля на крові. І наростаючий виття бюджетного розпилу. Виявилося, що Омелян, Яценюк і тим більше Гройсман — це зовсім не про галузеві реформи, а про дешеві понти провінційних прыщавых юнаків.

Через три роки почалося те, що й повинно було початися. Вся ця бундючна злодійська тусовка замкнулася в собі і демонстративно грабувала. Суспільство опинилося на узбіччі. Але гниє «елітний петушатник» вирішив, що суспільство і не треба слухати. Йому досить розповідати казки. Для чого і почали будувати гігантську мережу «корисних pr-ідіотів», які примітивно залайкивали і зализували «реформаторів». Так народилася орда внутрішніх пропагандистів. Їх не цікавила инфовойна з РФ. Їх не хвилювала робота з західними громадською думкою. Тільки обман всередині країни. Вся ця когорта отримувала величезні гроші на те, щоб мовою малограмотного семикласника віщати про якісь «анакондах» і «вітринах».

Четвертий і п’ятий рік поставили остаточний діагноз. Випадкові хлопці любили радянську стилистку і стали помпезно перерізати стрічки скрізь. Бот-армія послужливо виливала тонни «одобряемса». А суспільство замикалось. Щоб у підсумку сказати «геть» цієї похмурої п’ятирічці. Закономірний підсумок. Тому що це — Україна. Вільна країна вільних людей. Країна, в якій жодна істота не може наказувати нам, що читати, що дивитися, як оцінювати. Україна це не РФ. Тут не можна побудувати политмонополии. Не вийшло це у Кучми і Януковича. Так чому повинно було вийти у записного брехуна Порошенко? Висновок, втім, про інше. Якими ж все-таки треба бути марними і жадібними ідіотами, щоб за п’ять років розгубити такий кредит довіри і бути настільки показово приниженими власною країною? В дзеркало посмотритесь.

Михайло Подоляк, опубліковано на сторінці автора в Фейсбук