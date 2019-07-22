Зеленський жорстко принизив Вакарчука

У президента Володимира Зеленського запитали, розглядає його політична сила партію «Голос» як можливого союзника, і світить Святославу Вакарчуку прем’єрство.

На що Зеленський уїдливо відповів, що очолювати уряд повинен все ж людина професійна, і висміяв рейтинг «Голоси».

«У нас трішки більший рейтинг, ніж у «Голоси», але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. З задоволенням», — сказав Зеленський коментуючи можливість парламентської коаліції між «Слугою народу» і «Голосом».

Щодо можливого прем’єрства Вакарчка президент пожартував, що це не питання до «Слуги народу».

«Це питання, прем’єр Вакарчук, чи ні, мені здається це питання саме до Слави. До Вакарчука. Тому що це велика відповідальність, це повинен бути гуру економіки, і ми хотіли б, щоб ця людина ніколи не була у політиці», — зазначив глава держави.

Слова Зеленського про Вакарчука на відео з 13-40: