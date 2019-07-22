Київське «Динамо» програло сільського клубу

Київське «Динамо» поступилося дебютанту Прем’єр-ліги «Колосу» з Ковалівки в останньому спарингу перед стартом сезону.

Кияни пропустили першими на початку другого тайму, але відразу ж відігралися. Проте в час, що залишився, команда Олександра Хацкевича ще двічі діставав м’яч із власної сітки.

«Динамо» – «Колос» – 1:3

Голи: Бесєдін (58) – Гавриш (55), Нехтій (75), Чорноморець (92)

«Динамо»: Бойко (Бущан), Сидорчук (Вербич, 73), Шепелєв, Де Піна, Миколенко, Караваєв (Цитаишвили, 76), Бурда, Буяльський, Бесєдін, Кадар, Кедзера.

«Колос» (стартовий склад): Волинець, Зозуля, Гавриш, Максименко, Чорноморець, Задоя, Мілько, Демченко, Ільїн, Смирний, Лисенко.