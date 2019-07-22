У ЦВК підрахували 55% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 54,68% протоколів у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах у Верховну Раду України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті Центрвиборчкому. Станом на 11:44 підраховано вже 54.68% голосів.
Так, найбільше голосів отримує партія «Слуга народу» — 42,47%.
Такі прохідні партії розташувалися таким чином:
«Опозиційна платформа — За життя» — 12,92%;
«Європейська солідарність» — 8,60%;
ВО «Батьківщина» — 8,02%;
«Голос» — 6,36%.
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