У ЦВК підрахували 55% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 54,68% протоколів у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Центрвиборчкому. Станом на 11:44 підраховано вже 54.68% голосів.

Так, найбільше голосів отримує партія «Слуга народу» — 42,47%.

Такі прохідні партії розташувалися таким чином:

«Опозиційна платформа — За життя» — 12,92%;

«Європейська солідарність» — 8,60%;

ВО «Батьківщина» — 8,02%;

«Голос» — 6,36%.