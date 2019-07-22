У Флориді блискавка вразила вісім осіб

За словами свідків, блискавка вдарила в неділю, близько 12:40. Це сталося приблизно через десять хвилин після того, як пляжні рятувальники залишили свої вежі, рятуючись від негоди.

П’ятеро з восьми постраждалих були доставлені в місцеві лікарні. Троє відмовилися від лікування. У госпіталізованого 40-річного чоловіка в результаті прямого удару зупинилося серце. Бригаді медиків вдалося реанімувати нещасного. Однак він знаходиться в стабільно критичному стані.

За свідченням поліції, серед тих, хто отримав поранення, – два іноземних туриста (звідки вони – не повідомляється) і три співробітника фірми з прокату водних мотоциклів.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Фахівці, що займаються проблемами блискавок, відгукнулися на трагічна подія закликом: «Коли ви чуєте гуркіт грому, негайно ховайтеся в приміщенні».

За матеріалами NBC News

Читайте також:

В Івано-Франківській області блискавка вбила трьох людей

У найвища будівля світу вдарила блискавка (відео)

Блискавка підпалила 15 осіб на музичному фестивалі у Франції