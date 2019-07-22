Козаку Гаврилюку дружина дала ще один шанс

Депутату Верховної Ради VIII скликання козаку Михайлу Гаврилюку дружина дала другий шанс знайті роботу.

Про це він заявив на своїй старінці у Facebook.

“Усе своє життя я працюю. З 14 років допомагаю батькам утримувати нашу велику батьківщину, тому не хвилюйтесь – я не пропаду. Дружина змилостивилась і дала мені ще один шанс знайті роботу, тому розлучення відміняється”, – написав він.

Гаврилюк відзначає, що займатиметься тепер однією з найлегших справ.

“Одне я знаю точно: мені треба відпочити. Від бруду, який тоннами ллється на тебе і від напруженого графіку.Так що посуньтесь, диванні критики, у вашому полку прибуло. Дивлячись на кількість україноненависників, які пройшли в Раду, розумію, що критикувати буде кого”, – додає він.

Варто зазначити, що Михайло гаврилюк балотувався самовисуванцем на позачергових виборах до Верховної Ради IX скликання на 95 окрузі. Однак, за попередніми підрахунками, він до Ради не потрапляє. Його підтримали лише 132 виборці або 0,56%.