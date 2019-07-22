Портнов оскаржить у суді рішення ГПУ про закриття справи щодо Пашинського

Юрист Андрій Портнов збирається оскаржити в суді рішення Генеральної прокуратури України про закриття кримінальної справи відносно народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Андрія Портнова, він оскаржить в Печерському районному суді р. Києва рішення ГПУ про закриття справи про стрілянину Сергія Пашинського.

«Друзі, не хочу довго мучити з позитивними новинами», — написав він.

Юрист повідомив, що 7 серпня в 9:00 в Печерському райсуді призначено розгляд його скарги на рішення ГПУ.

Андрій Портнов нагадав, що правоохоронці закрили кримінальну справу стосовно нардепа, який стріляв з бойової зброї у київського перехожого.

«Якщо виграємо, відкриваємо швидкий шлях до заходу і вироку», — написав він.