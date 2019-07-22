«Вибрали війну з Донбасом!»: відомий росіянин розкритикував Україну після виборів

Генеральний директор «Мосфільму», російський режисер Карен Шахназаров в ефірі пропагандистського ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що країна-агресор Російська Федерація після позачергових парламентських виборів в Україні нібито отримала право для визнання самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також висловив переконання, що «Україна обрала війну з Донбасом».

«З моєї точки зору, Росія після виборів має всі підстави сказати: давайте вже щось робити, або ви вже визнаєте Мінські домовленістю, або ви вже дієте згідно з цим та відповідно приймаєте всі рішення, які необхідні, в тому числі і законодавчі щодо мови та особливого статусу, або тоді, вибачте, можна визнати ці території незалежними державами», – висловився Шахназаров.

Далі свої п’ять копійок вставив Соловйов. Він назвав Верховну Раду «незрозумілим формуванням в місцевій Раді», налаштованим на війну з Донбасом. «І у Зеленського немає ні найменшого бажання хоч щось робити, вже при Зеленском загинули мирні жителі», – сказав пропагандист.